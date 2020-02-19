Глава РЭО обсудил с Никитиным новые проекты по обращению с отходами

Нижний Новгород, 19 февраля. Глава Российского экологического оператора Илья Гудков проверил работу мусоросортировочного комплекса в Нижегородской области.

Илья Гудков встретился с губернатором региона Глебом Никитиным, чтобы обсудить три новых инвестпроекта по обращению с отходами.

«При анализе будем опираться на параметр выполняемости целевых показателей федерального проекта», — сказал Гудков, его слова передает телеканал «360».

Никитин добавил, что новые проекты включены в территориальную схему обращения с отходами. В регионе пять мусоросортировочных комплексов, которые перерабатывают 85% мусора. Необходимо построить еще три межмуниципальных комплекса.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о плате за сжигание необработанного мусора. Из отходов необходимо извлекать фракции, которые можно использовать в качестве вторичного сырья, а остальное сжигать.

Глава государства призвал власти повысить прозрачность сектора утилизации отходов. Он подчеркнул, что сфера обращения с ТКО создается с нуля.