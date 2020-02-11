Блогер «выгулял» на поводке полураздетую девушку в нижегородском ТЦ

Нижний Новгород, 11 февраля. Полиция проводит проверку после размещения в Интернет видео, на котором блогер из Нижнего Новгорода «выгуливает» на поводке девушку в нижнем белье, сообщили в ГУ МВД России по региону.

Ролик появился в Instagram блогера Ильи Молодцова. Девушка в БДСМ-маске и черном белье гуляет по одному из торговых центров. Рядом с ней с поводком в руках ходит молодой человек.

Как отмечает РИА Новости, данное нарушение может рассматриваться как мелкое хулиганство. Но для привлечения блогера к ответственности должны быть заявления от граждан. В полиции отметили, что заявлений по факту инцидента не поступало.

Это не первый скандальный перформанс Молодцова. Он уже «катался» по улицам города на картонном автомобиле, приставал к прохожим на улицах города.

Ранее психолог Павел Жавнеров рассказал, что многие блогеры публикуют шокирующий контент и устраивают скандальные акции ради хайпа. Они спокойно переступают через моральные границы и нарушают запреты.

Специалист подчеркнул, что в погоне за дутой популярностью и пяти минут славы они могут шутить на непристойные и аморальные темы. Некоторые блогеры кардинально меняют свою внешность, чтобы привлечь внимание окружающих.