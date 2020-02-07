Охранники в Нижнем Новгороде избили посетителя кафе из-за «кражи» вилок

Нижний Новгород, 7 февраля. Охранники жестоко избили посетителя кафе в Нижнем Новгороде, который якобы хотел украсть столовые приборы.

Супружеская пара сидела за столиком в ожидании официантов, которые, по словам пострадавшего, не обращали на них внимания. Женщина решила привлечь внимание персонала и демонстративно стала складывать к себе в сумку вилки и ложки.

В этот момент к столику подбежал официант и попросил гостя выйти с ним холл. Там охранники завели посетителя в лифт и жестоко избили.

«В голову били руками, я просто голову спрятал, глаза закрыл и вот только чувствовал удары», — рассказал пострадавший Дмитрий, его слова передает РЕН ТВ.

Мужчине вызвали скорую, к инциденту подключилась полиция. По мнению одного из охранников, гости спровоцировали конфликт. Руководство кафе заявило позднее, что сотрудники службы безопасности превысили полномочия, с ними расторгли трудовой договор.

Ране сообщалось, что в торговом центре в Химках произошла драка. Охранник, который стал свидетелем потасовки, начал избивать одного из подростков. Мужчине показалось, что именно этот мальчик был зачинщиком драки.