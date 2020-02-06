Три человека погибли в автокатастрофе с эвакуатором под Нижним Новгородом

Нижний Новгород, 6 февраля. Три человека стали жертвами страшного ДТП в Нижегородской области: легковой автомобиль протаранил эвакуатор. Очевидцы передали Федеральному агентству новостей фотографии с места ЧП.

ДТП произошло в Нижегородской области на 389 километре трассы М7 «Волга». Водитель автомобиля Skoda Octavia не справился с управлением и врезался в эвакуатор Mercedes, который ехал перед ним.

Трое человек погибли на месте ДТП, еще один госпитализирован в городскую больницу Дзержинска. На фотографиях с места происшествия видно, что легковой автомобиль получил очень сильные повреждения.

Днем ранее страшная автокатастрофа произошла в Крыму. Как передавала «Газета.ру», ДТП произошло в районе села Наташино в Сакском районе. В результате столкновения двух автомобилей погибли два человека, еще четверо пострадали.