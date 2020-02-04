Нижегородец пожаловался в полицию на любовницу, едва не заразившую его ВИЧ

Нижний Новгород, 4 февраля. ВИЧ-инфицированная жительница Нижегородской области скрывала свой диагноз от полового партнера. Мужчина обратился с заявлением в правоохранительные органы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

По имеющимся данным, 30-летний житель села Спасское познакомился с женщиной, которая жила в соседнем населенном пункте. У пары завязались романтические отношения, которые продолжались в течение месяца.

«Не раз дело доходило и до постели. Все это происходило по обоюдному согласию», — сообщил «Комсомольской правде» источник в правоохранительных органах.

Мужчина лишь спустя месяц узнал о том, что его подруга ВИЧ-инфицирована. По его словам, пара не пользовалась средствами контрацепции. Не на шутку испугавшись, мужчина побежал сдавать анализы.

Медики провели необходимые исследования и заключили, что опасаться мужчине нечего. Результат был отрицательным, но простить обмана он не смог и написал на свою возлюбленную заявление в полицию. Оказалось, что женщина уже давно состоит на учете в местной больнице и прекрасно знает о своем недуге. Тем не менее, это не мешало ей иметь беспорядочные половые связи. В 2017 году она уже была осуждена за заражение ВИЧ-инфекцией.

Правоохранители в очередной раз возбудили против нее уголовное дело, только на этот раз по статье — «Заведомое проставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией».

Если ее вину докажут, то женщине может грозить лишение свободы на срок до одного года.

Ранее ФАН сообщал, что житель Копейска преднамеренно заразил собственную супругу ВИЧ-инфекцией. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.