Таксист в Нижнем Новгороде избил пассажирку за дешевый заказ

«Водитель попросил меня отменить заказ. Я встала в позу, но без претензий и упреков», — добавила пострадавшая, ее слова передает телеканал «360».

Она поняла, что с этим водителем никуда не поедет и попросилась посидеть в салоне в ожидании другого такси. Но мужчина решил вытолкать ее из машины.

Ему не понравилось, что пассажирка снимает происходящее на телефон. Он повел себя очень агрессивно и нанес женщине несколько ударов по голове, нецензурно выражаясь.

Позднее водитель связался с пострадавшей и заявил, что не понимает, почему так поступил. Он извинился и предложил возить ее на работу каждый день. Женщина отказалась, она уверена, что мужчину должен осмотреть психиатр.

Она обратилась в трамвпункт, где медики зафиксировали факт побоев. Пострадавшая считает, что водитель должен ответить за нападение по закону.