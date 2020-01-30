Таксист в Нижнем Новгороде избил пассажирку за дешевый заказ

Нижний Новгород, 30 января. Таксист избил пассажирку в Нижнем Новгороде за то, что «Яндекс» назначил слишком маленькую сумму заказа. Пострадавшая записала момент нападения на видео.
Женщина рассказала, что заказала машину эконом-класса, но «Яндекс» назначил автомобиль более высокого класса с той же суммой зказа — 273 рубля. Водитель внедорожника заявил, что не повезет ее за такие деньги, потому что ему невыгодно.
«Водитель попросил меня отменить заказ. Я встала в позу, но без претензий и упреков», — добавила пострадавшая, ее слова передает телеканал «360».
Она поняла, что с этим водителем никуда не поедет и попросилась посидеть в салоне в ожидании другого такси. Но мужчина решил вытолкать ее из машины.
Ему не понравилось, что пассажирка снимает происходящее на телефон. Он повел себя очень агрессивно и нанес женщине несколько ударов по голове, нецензурно выражаясь.
Позднее водитель связался с пострадавшей и заявил, что не понимает, почему так поступил. Он извинился и предложил возить ее на работу каждый день. Женщина отказалась, она уверена, что мужчину должен осмотреть психиатр.
Она обратилась в трамвпункт, где медики зафиксировали факт побоев. Пострадавшая считает, что водитель должен ответить за нападение по закону.