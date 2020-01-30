Неизвестный предмет взорвался в подвале дома в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 30 января. Взрыв неизвестного предмета произошел в Нижнем Новгороде, пострадали два человека, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Двое сантехников проводили ремонтные работы в подвале дома №36 по Светлоярской улице. Они нашли неизвестный предмет и бросили его об стену. В результате удара предмет взорвался.

По словам взрывотехника, предположительно, это была граната. Мужчина 1998 года рождения получил ранение груди, его госпитализировали. Второй сантехник 1971 года рождения доставлен в травмпункт.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия.