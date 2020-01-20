Три человека погибли при пожаре в Саранске

Нижний Новгород, 20 января. Три человека погибли на пожаре в одной из квартир девятиэтажного жилого дома в Саранске. Об этом сообщает ГУ МЧС по Мордовии.

Отмечается, что пожар возник в многосемейной квартире в доме 29 на улице Косарева. Прибывшие на место происшествия подразделения спасателей обнаружили в помещении женщину. Ее передали медикам, которые констатировали ее смерть.

«В ходе тушения пожара в соседних комнатах были обнаружены тела двух мужчин. Причина и площадь пожара устанавливаются», — говорится в сообщении ведомства.

В Следственном комитете заявили о том, что начата доследственная проверка по факту пожара. Эксперты будут разбираться в причинах возгорания и гибели людей.

«В этих целях назначены пожаро-техническая и медицинская судебные экспертизы, проводятся иные проверочные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении регионального СУСК.

Ранее ФАН сообщал, что пожарные ликвидировали возгорание на морском буксире «Выборг» в порту Архангельска. Сейчас проводится проверка и выясняются все обстоятельства случившегося.