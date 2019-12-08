Следователи задержали подозреваемого в серьезном ДТП в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 8 декабря. Следователи СУ СКР по Нижегородской области задержали 47-летнего мужчину, подозреваемого в серьезной аварии, в которой погибла женщина и пострадали 9 школьников. В настоящее время предполагаемому виновнику ДТП предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

«43-летний подозреваемый управлял автомобилем марки Toyota, после совершенного ДТП он отказался от медицинского освидетельствования. Расследование по уголовному делу продолжается», – прокомментировали следователи.

Крупное ДТП произошло в минувшую субботу, в 17:30 на улице Горького. По предварительной версии дорожной полиции, водитель Toyota, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в две машины, одна из которых вылетела на обочину, сбив группу детей.

Пострадали 9 школьников возрастом 14–15 лет и двое взрослых. На данный момент все пострадавшие госпитализированы, медики оценивают их состояние как средней степени тяжести.

«Две женщины, сопровождающие школьников, также были госпитализированы в больницу, одна из них от полученных телесных повреждений скончалась. Всего школьников сопровождали трое взрослых: два учителя и женщина – мать одного из школьников, именно она и погибла от полученных телесных повреждений», – поясняют следователи.

На данный момент известно, что ранее предполагаемый виновник ДТП уже лишался прав за нетрезвую езду.