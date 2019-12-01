Нижегородского реконструктора задержали за изготовление пушки

Нижний Новгород, 1 декабря. Реконструктора Максима Б. из Нижнего Новгорода Задержали в Арзамасе по подозрению в изготовлении боевой пушки XVII века.

В сообщении группы «Ассоциация ролевого моделирования и исторической реконструкции» (АРМИР) отмечается, что задержанный находится в УВД мордовского села Атюрьево. Реконструктора планируется перевезти в Саранск.

По некоторой информации, новгородец не причастен к изготовлению оружия. Руководитель организации реконструкторов Василий Киселев утверждает, что Максим нашел эту пушку на складе «Горизонт» и отреставрировал.

Как отмечает портал Nn.ru, старинная пушка ранее фигурировала в уголовном деле в отношении клуба реконструкторов. Но Киселев отделался штрафом.