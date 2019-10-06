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Появились фото и видео с места ДТП под Нижним Новгородом, где перевернулся автобус с пассажирами

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Появились фото и видео с места ДТП под Нижним Новгородом, где перевернулся автобус с пассажирами

Нижний Новгород, 6 октября. Десять пассажиров получили травмы в результате ДТП в Нижегородской области. Видео с места происшествия появилось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Авария произошла утром 6 октября в Гагинском районе. Туристический автобус ехал из Нижнего Новгорода в Саратов после экскурсии.

Появились фото и видео с места ДТП под Нижним Новгородом, где перевернулся автобус с пассажирами

По предварительной информации, водитель не справился с управлением. Автобус опрокинулся на бок недалеко от населенного пункта Болдино.

Появились фото и видео с места ДТП под Нижним Новгородом, где перевернулся автобус с пассажирами

Пострадали 10 человек, всего в салоне находилось 29 пассажиров. Пострадавших госпитализировали в Большеболдинскую и Гагинскую ЦРБ. На месте происшествия находятся оперативные службы.

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