Мать в Нижнем Новгороде изгоняла «демонов» из сына хоккейной клюшкой

Нижний Новгород, 31 июля. Жительница Нижнего Новгорода избила сына хоккейной клюшкой и бросила в гостинице. По словам мальчика, мать пыталась избавиться от его «демонов».

Женщина заселилась в гостиницу 22 июля, она была с двухмесячной дочерью и 12-летним сыном. Через несколько дней она съехала из номера, забрав с собой только маленького ребенка.

26 июля сотрудники отеля нашли в ее номере избитого клюшкой мальчика, рядом лежала ампула неизвестного препарата. В управлении СК РФ по региону сообщили, что подозреваемую задержали 29 июля.

Ее дочь поместили в больницу, а мальчика — в реабилитационный центр. Следствие назначило 29-летней женщине психиатрическую экспертизу.