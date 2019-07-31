Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Мать в Нижнем Новгороде изгоняла «демонов» из сына хоккейной клюшкой

476
0 Оставить комментарий

Мать в Нижнем Новгороде изгоняла «демонов» из сына хоккейной клюшкой

Нижний Новгород, 31 июля. Жительница Нижнего Новгорода избила сына хоккейной клюшкой и бросила в гостинице. По словам мальчика, мать пыталась избавиться от его «демонов».

Женщина заселилась в гостиницу 22 июля, она была с двухмесячной дочерью и 12-летним сыном. Через несколько дней она съехала из номера, забрав с собой только маленького ребенка.

26 июля сотрудники отеля нашли в ее номере избитого клюшкой мальчика, рядом лежала ампула неизвестного препарата. В управлении СК РФ по региону сообщили, что подозреваемую задержали 29 июля.

Ее дочь поместили в больницу, а мальчика — в реабилитационный центр. Следствие назначило 29-летней женщине психиатрическую экспертизу.

Возбуждено уголовное дело об истязании ребенка, нерадивая мать находится в СИЗО, пишет «Ридус».

Ранее сообщалось, что житель Краснодарского края держал 10-летнего сына на цепи. Он посадил ребенка в сарай, а сам уехал с женой в роддом.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров