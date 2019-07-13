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Главу отделения РВИО в Нижнем Новгороде зарезал пьяный прохожий

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Убит глава нижегородского отделения Российского военно-исторического общества

Нижний Новгород, 13 июля. В Нижнем Новгороде погиб глава регионального отделения Российского военно-исторического общества Олег Казаринов. Информацию подтвердила руководитель департамента по информационной политике РВИО Надежда Усманова.

Олег Казаринов скончался в больнице в результате ножевого ранения, полученного от прохожего. Мужчина, который совершил нападение, был пьян. По данным пресс-службы управления СК по Нижегородской области, преступника задержали.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 статьи 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Преступление произошло рядом с заповедником «Щелоковский хутор», где Казаринов организовал фестиваль для реконструкторов из разных городов России. Несмотря на трагедию, фестиваль не будет отменен.

Прощание с Олегом Казариновым пройдет в понедельник, 15 июля.

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