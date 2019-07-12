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ФАН публикует фото с места страшного ДТП с грузовиком в Нижегородской области

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ФАН публикует фото с места страшного ДТП с грузовиком в Нижегородской области

Нижний Новгород, 12 июля. Федерального агентство новостей публикует фото с места страшного дорожно-транспортного происшествия в Нижегородской области, в котором погибли четыре человека.

ФАН публикует фото с места страшного ДТП с грузовиком в Нижегородской области

ФАН публикует фото с места страшного ДТП с грузовиком в Нижегородской области

ФАН публикует фото с места страшного ДТП с грузовиком в Нижегородской области

ФАН публикует фото с места страшного ДТП с грузовиком в Нижегородской области

ФАН публикует фото с места страшного ДТП с грузовиком в Нижегородской области

Авария, унесшая жизни четырех человек – водителя и пассажиров легкового автомобиля, произошла накануне вечером после 21 часа на трассе Навашино – Муром.

Как напоминают «Известия», по предварительным данным, легковушка выехала на полосу, предназначенную для движения встречного движения, где лоб в лоб столкнулась с грузовым автомобилем.

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