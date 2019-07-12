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Четыре человека погибли в ДТП с фурой под Нижним Новгородом

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Четыре человека погибли в ДТП с фурой под Нижним Новгородом

Нижний Новгород, 12 июля. Четыре человека погибли при столкновении легкового автомобиля с фурой в Навашинском районе Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

ДТП произошло на дороге «Навашино — Муром» в четверг, около 21.30. Согласно предварительной информации, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу, не справился с управлением и врезался в фуру.

«В результате ДТП водитель и три пассажира легкового автомобиля получили травмы, не совместимые с жизнью», — цитирует пресс-службу ГУ МВД по Нижегородской области РИА Новости.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следователи ОВД.

Ранее Газета.ru сообщила, что накануне в ДТП с автобусом в Краснодаре пострадали более 10 человек.

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