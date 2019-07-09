Ветеран войны умерла после разбойного нападения в Новгородской области

Нижний Новгород, 9 июля. Ветеран Великой Отечественной войны скончалась в больнице спустя несколько дней после разбойного нападения и жестокого избиения. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД России.

По данным ведомства, нападение на 91-летнюю женщину произошло 2 июля. В полицию о преступлении сообщил житель города Окуловка, который обнаружил пожилую мать у нее дома со следами многочисленных телесных повреждений и в бессознательном состоянии. Пострадавшую доставили в реанимационное отделение Боровичской ЦРБ, но, несмотря на проводимое лечение, женщина скончалась спустя несколько дней.

В совершении преступления подозревают 42-летнего местного жителя и его 29-летнего ранее судимого за убийство знакомого из Омской области. По версии следствия, вечером 1 июля мужчины зашли в дом жертвы под предлогом попить воды. Они жестоко избили ветерана Великой Отечественной войны и похитили у нее 100 тысяч рублей.

Правоохранительные органы изучили записи с установленных в микрорайоне камер видеонаблюдения и установили личность одного из подозреваемых. Вскоре его задержали.

«Для розыска второго подозреваемого были также задействованы оперативники отдела МВД России из соседнего Крестецкого района, которые задержали злоумышленника на территории одного из дачных массивов», — цитирует местное МВД телеканал «360».

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье «разбой».