Два автобуса столкнулись в Нижнем Новгороде, пострадали восемь человек

Нижний Новгород, 6 июля. Два пассажирских автобуса столкнулись в Нижнем Новгороде, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

ДТП произошло днем 6 июля на улице Коминтерна. При столкновении двух маршруток пострадали восемь человек, среди них нет детей.

На месте находятся экстренные службы. Правоохранительные органы устанавливают причины аварии. Движение на данном участке дороги затруднено.

Ранее сообщалось, что на трассе М4 в Воронежской области из-за спустившей шины перевернулся автобус с пассажирами. Пострадали восемь человек.