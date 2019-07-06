Токсичная свалка отравляет жителей Павлово, местные власти бездействуют

Пошел второй десяток лет, как жители города Павлово Нижегородской области пытаются достучаться до местных властей. Причиной постоянного обивания порогов чиновников стало опасное соседство — рядом с жилыми домами на огромной территории разместилась ядовитая свалка.

В итоге людям, живущим вблизи нее, стали чаще ставить неутешительные диагнозы, а те горожане, что проживают в более удаленных районах, все это время вынуждены дышать невыносимым воздухом. А тем временем местные чиновники лишь разводят руками, ссылаясь на недостаток средств в бюджете, чтобы разобраться со сложившейся ситуацией.

Федеральное агентство новостей решило выяснить, сколько еще времени осталось ждать павловчанам, чтобы их услышали и помогли.

В этом году токсичной свалке исполнилось 13 лет. Все началось в 2006 году, когда бывшая нефтебаза «Лукойла» перешла в рамках договора аренды в ведение частной компании ООО «ЭкоМастер».

Согласно документу, вступившему в действие 13 августа 2008 года и рассчитанному на 5 лет, земельный участок предоставлен в аренду для заготовки, хранения и переработки нефтесодержащей продукции. Кроме того, договором было предусмотрено, что целевое назначение и вид разрешенного использования участка могли быть изменены или дополнены на основании распорядительного акта уполномоченного органа власти.

Также документ запрещал без согласия сторон передавать арендованный земельный участок в субаренду без письменного согласия арендодателя, нарушать порядок пользования земельными угодьями, водными и другими природными объектами и допускать ухудшение качественных характеристик участка, экологической обстановки на арендуемом земельном участке, а также загрязнения территории города, в том числе дорог.

В 2009 году после общего голосования участников общество с ограниченной ответственностью «ЭкоМастер» преобразовалось в ООО «ЭкоТехОйл» и продолжило свою деятельность, при этом официально прописавшись рядом с землей.

Так год за годом на территории около 14 га начала расти огромная свалка ядовитых отходов, а рядом с прогнившими бочками образовалось токсичное озеро. Первыми, кто забил тревогу и обратил на проблему внимание, стали садоводы-любители из садоводческого товарищества «Ждановец».

Территория СНТ граничит с арендуемой землей и первой приняла на себя ядовитый удар. А поскольку дачники не проживают на своих участках круглогодично, пагубное влияние опасного соседства они заметили не сразу. Приезжая от раза к разу на свои участки, они стали замечать, что воздух стал каким-то не таким, затем изменился привычный вкус воды.

Окончательно убедиться в том, что земля отравлена, люди смогли после сбора урожая: есть фрукты, овощи и ягоды с садового участка стало невозможно. Садоводы и огородники массово забросили свои угодья и принялись писать во все инстанции.

«Поскольку в последнее время стали очень часто говорить об этой проблеме все больше людей, дачники и жители близлежащих домов стали чаще рассказывать о своем недуге. Оказывается, что за последние несколько лет у примерно десятка владельцев садовых участков врачи выявили онкологическое заболевание — рак легких, если быть конкретным, — пояснил ФАН местный житель Евгений. — Все это время мы обращались во все инстанции, наши заявления пускали по кругу, и никакой конкретики мы не получили, только отписки и сознательное замалчивание этой проблемы со словами: да, мы понимаем, тяжело, сложно, но как-нибудь. Однако мы рады тому, что где-то около двух лет назад прекратился ввоз этой гадости, а сама компания пропала неизвестно куда».

По мнению экологов, на гигантской химической свалке складировано порядка 3 тыс. бочек с химикатами и их остатками после использования. Это, по словам специалистов, в несколько раз больше, чем на печально известной свалке бывшего завода «Заря» в Дзержинске.

«Фактически — на территории города стало происходить локальное экологическое бедствие, прикрытое высоким забором равнодушия, — сказал в разговоре с ФАН эколог Дмитрий Левашов. — В свое время в федеральную программу «Чистая страна» (ключевая цель проекта — уменьшить экологический ущерб, связанный с захоронением твердых бытовых отходов, снизить экологические риски, связанные с объектами накопленного вреда окружающей среде, а также создать интерактивную информационную систему, которая обеспечит выявление и ликвидацию несанкционированных свалок мусора на основании сообщений граждан и общественных организаций. — Прим. ред.) был включен город Павлово. Для того чтобы попасть в любую федеральную программу или национальный проект, надо подготовить документы, а для этого надо провести определенные исследования, которые должны быть оплачены из областного бюджета, в данном случае Минэкологии Нижегородской области».

По словам собеседника, на исследования требовалось несколько сотен тысяч рублей, но таких денег в региональном бюджете не нашлось.

Спустя 3 года деньги нашлись, только не в бюджете города или региона, а у частных лиц. Благодаря этому специалисты попытались оценить весь масштаб катастрофы, взяв забор отходов и исследовав их в лаборатории.

«Есть разница между результатами биотестирования и расчетного метода. Там два шлама, один засыпан землей, а другой открыт, но они оба уже замазучены. То есть мы видим старые отходы, они не совсем токсичны. Шламонакопители большие, и заборы надо делать на разных глубинах, а добраться до них — целая проблема, ведь ширина их в половину [гектара], а то и два гектара, глубиной в несколько этажей. Отбирать пробы с глубины опасно даже в специальном костюме, — пояснил эколог. — Вообще там абсолютно не приспособлена площадка для хранения подобных отходов. Там бочки, в два-три ряда высотой установленные друг на друге, и они стоят на голой земле. Бочки корродируют и протекают в грунт».

Отметим, что в разные годы землю, где складировали опасные вещества, посещали проверяющие органы. Согласно картотеке арбитражного суда, большинство нарушений, к которым была привлечена в разные годы компания, были опротестованы и все обвинения с ООО сняты или прекращены в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Помимо этого, в январе 2015 года после многочисленных обращений местных жителей на место свалки приехали с проверкой специалисты Государственной инспекции труда в Нижегородской области, управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области.

Целью выезда было обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, соблюдение требований технических регламентов федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Однако никаких нарушений выявлено не было.

Кроме того, в том же году, но уже летом комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Павловского района сообщил местным жителям, что земельный участок, на котором в свободном доступе идет складирование опасных отходов, оказался больше не в ведении города, хотя располагается в его черте.

«Земельный участок администрации Павловского муниципального района не принадлежит ни на каком праве. 31 мая 2012 года данный земельный участок снят с кадастрового учета, все сведения о нем аннулированы и исключены из государственного кадастра недвижимости, — говорится в ответе городских чиновников. — В соответствии с Земельным кодексом РФ данный земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена. Данный земельный участок администрации Павловского муниципального района не продавался, в аренду не сдавался».

Занятно, что спустя 6 лет администрация города начала отрицать факт передачи в аренду 14 га земли под свалку. В свою очередь, как следует из выписки Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), на данной территории с 2005 года располагается ООО «ЭкоТехОйл».

Основным видом деятельности общества с ограниченной ответственностью является «обработка прочего вторичного неметаллического сырья», а также «предоставление прочих видов услуг в области добычи нефти и природного газа», «производство нефтепродуктов», «сбор отходов, их обработка и утилизация».

Помимо этого, руководители организации также связаны с рядом компаний, занимающихся абсолютно другой деятельностью: оптовой торговлей бытовыми товарами, вспомогательной деятельностью, связанной с сухопутным транспортом. Однако на данный момент ООО «ЭкоТехОйл» свою работу на территории прекратило.

«Работаю здесь около 5 лет, и в последнее время ситуация немного изменилась: завоз прекратился, но свалка осталась. Надо понимать, что место хранения — открытое озеро с битумом, мазутом и другими отходами, а также полусгнившие бочки с отходами, — поделился с ФАН один из сотрудников компании, соседствующей с опасной свалкой. — Данная территория подходит для нашего производства: площади большие, есть отличный подъезд — в самый раз. Видимых глобальных изменений вокруг не происходит, но наличествует едкий запах, особенно в осенне-весенний период».

Как отметил собеседник, в свое время чиновники предприняли попытку отловить нарушителей, которые сливают и складируют отходы. Для этого даже перекопали единственный подъезд к свалке и установили камеры видеонаблюдения.

Но, несмотря на такие кардинальные меры, резко исправить ситуацию с завозом не удалось. Только постоянный контроль подъезда к загаженной территории остановил незаконный слив токсичных продуктов.

Что касается настоящего времени, то местные власти не спешат реагировать на требования жителей. ФАН попыталось связаться с администрацией, но на момент публикации получить комментарий от чиновников не удалось. Однако на диалог с горожанами пошли в министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области. Представители ведомства во время дискуссии в соцсетях попытались объяснить причину сложившейся катастрофической ситуации.

«Деятельность компании до января 2014 года была объектом федерального экологического надзора, — говорится в официальном ответе ведомства. — В августе 2014 года Минэкологии НО проведена внеплановая выездная проверка, в ходе которой выявлены нарушения требований при обращении с отходами производства и потребления, правил охраны атмосферного воздуха. Также в ходе проверки установлен факт загрязнения почвы с ущербом в размере 6 291 600 рублей, информация о котором направлена в МО МВД России «Павловский» для принятия решения о возбуждении уголовного дела. УД по факту порчи земли было заведено, но 29.12.2018 вынесено постановление о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. 5 июня 2016 года Павловским городским судом вынесено заочное решение об удовлетворении исковых требований Минэкологии Нижегородской области об обязании устранить нарушения законодательства в области обращения с отходами.

Апелляционным определением от 28.11.2017 заочное решение Павловского городского суда Нижегородской области от 05.09.2016 отменено, по делу принято новое решение, которым исковые требования Минэкологии Нижегородской области удовлетворены частично. Павловским межрайонным отделом судебных приставов ведется исполнительное производство».

Помимо этого, представитель министерства уточнил, что в декабре прошлого года в адрес ведомства была направлена необходимая информация для включения территории, расположенной на улице Вокзальная, 15, «в Государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде для последующей ликвидации накопленного экологического вреда.

В январе 2019 года Минэкологии Нижегородской области получен отказ по причине отсутствия достаточных данных, для восполнения которых требуются дополнительные дорогостоящие исследования».

Тем временем павловчане решили обратиться за помощью к президенту РФ Владимиру Путину, председателю СК РФ Александру Бастрыкину и губернатору Нижегородской области Глебу Никитину с просьбой помочь разобраться в сложившейся экологической ситуации и предотвратить экологическую катастрофу.