СК РФ возбудил дело из-за отмены поездки на нижегородскую турбазу детей с ВИЧ

Нижний Новгород, 5 июня. Следственные органы возбудили уголовное дело после отказа детям с ВИЧ-инфекцией в отдыхе на туристической базе в Нижегородской области, говорится в сообщении на сайте СК РФ.

Скандал разгорелся на базе отдыха в Нижнем Новгороде. По словам главы благотворительного фонда «СТЭП» Ольги Кузьмичевой, руководство базы отказалось принять группу из 50 человек.

Отказ мотивировали тем, что коллектив предприятия не хочет работать с ВИЧ-позитивными детьми. На базе прокомментировали ситуацию, отметив, что организаторы поездки забрали аванс и стали проводить инструктаж коллектива по работе с ВИЧ-инфицированными.

СК РФ усматривает в этом деле признаки преступления о нарушении равенства прав и свобод человека. Возбуждено уголовное дело, проводится доследственная проверка.

Ранее российские специалисты развенчали миф о заражении СПИДом через укол иглой. В московском «СПИД-центре» рассказали, что заражение ВИЧ возможно только тремя путями: через кровь (переливание), во время полового акта и от матери к ребенку. Медики подчеркнули, что еще не было ни одного случая заражения от случайного укола иглой.