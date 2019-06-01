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Ребенок погиб после опрокидывания автомобиля в Нижегородской области

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Ребенок погиб после опрокидывания автомобиля в Нижегородской области

Нижний Новгород, 1 июня. В результате ДТП под Нижним Новгородом погиб ребенок. Еще шесть человек получили травмы, сообщает пресс-служба ГУ МВД Нижегородской области. Инцидент произошел в городе Навашино.

«В субботу вечером в городе Навашино на улице Советской водитель легкового автомобиля не справился с управлением и совершил опрокидывание. В автомобиле было 7 человек, из них 4 детей, один ребенок погиб. Еще 6 пострадавших доставлены в больницу», ― приводит ТАСС слова представителя пресс-службы ведомства.

Как сообщается, сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что в феврале этого года в Нижнем Новгороде произошла крупная авария, в которой пострадали 14 человек. Принадлежавший «Водоканалу» автобус врезался в грузовик. Авария случилась утром на Гребной набережной. Отмечается, что в автобусе находились 33 человека, 

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Автор: Антон Зарубин
Источник: ТАСС
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