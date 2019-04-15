Размахивавшего ножом британского студента задержали в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 15 апреля. Иностранный студент, который с ножом бегал по улице, был задержан в Нижнем Новгороде, об этом рассказал источник в правоохранительных органах.

Как говорится в сообщении, молодой человек накануне размахивал ножом, однако от его действий ни он сам, ни прохожие не пострадали. По сведениям очевидцев, он требовал наркотиков. Полиция задержала иностранца. Как пишет «Интерфакс», в полиции находится гражданин Великобритании 1999 года рождения. Выяснилось, что он учится в России по студенческой визе в Высшей школе экономики. Полиция проводит проверку.

Ранее в Петербурге задержали студента за развращение 13-летней в социальной сети. Мужчина 1978 года рождения рассказал, что неизвестный в социальной сети «ВКонтакте» совершил в отношении его дочери 2005 года рождения развратные действия. Полиция установила, что в преступлении может быть виновен студент третьего курса «Колледжа связи». Молодой человек 1998 года рождения не был судим. Правоохранительные органы задержали его 28 ноября и доставили в отдел полиции в Петербурге.