Колобков осмотрел проект ледового дворца в Нижнем Новгороде
Нижний Новгород, 14 апреля. Глава Минспорта России Павел Колобков осмотрел проект нового ледового дворца в Нижнем Новгороде, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Павел Колобков приехал в Нижний Новгород с двухдневным визитом. Он встретился с губернатором региона Глебом Никитиным, с которым обсудил перспективы реализации проекта на Стрелке.
Ледовый дворец сможет принимать спортивные соревнования регионального и международного уровня. Министр считает, что этот проект интересный.
«Ледовый дворец будет мультифункциональный. Там будет и тренировочная площадка», — прокомментировал Колобков.
Нижний Новгород стал одним из российских городов, которые принимали чемпионат мира по футболу. Это дало большой приток туристов в регион, в том числе иностранных.