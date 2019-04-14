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Колобков осмотрел проект ледового дворца в Нижнем Новгороде

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Колобков осмотрел проект ледового дворца в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 14 апреля. Глава Минспорта России Павел Колобков осмотрел проект нового ледового дворца в Нижнем Новгороде, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Павел Колобков приехал в Нижний Новгород с двухдневным визитом. Он встретился с губернатором региона Глебом Никитиным, с которым обсудил перспективы реализации проекта на Стрелке.

Ледовый дворец сможет принимать спортивные соревнования регионального и международного уровня. Министр считает, что этот проект интересный.

«Ледовый дворец будет мультифункциональный. Там будет и тренировочная площадка», — прокомментировал Колобков.

Нижний Новгород стал одним из российских городов, которые принимали чемпионат мира по футболу. Это дало большой приток туристов в регион, в том числе иностранных.

Автор: Ирина Селезнева
Источник: РИА Новости
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