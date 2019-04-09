Врача нижегородской больницы уволили за прием пациентов в пьяном виде

Нижний Новгород, 9 апреля. Главный врач больницы №2 города Дзержинска Сергей Шамин сообщил, что пьяный доктор, который вел прием пациентов, был уволен.

Ранее в Сети появилось видео, снятое на мобильный телефон. На кадрах видно, как лежащий на полу врач не в может встать на ноги. Инцидент произошел вечером 6 апреля.

По словам Сергея Шамина, как только эта информация дошла до старшего дежурного врача, он распорядился отстранить пьяного доктора от работы. Последний отказался от медицинского освидетельствования и никого не принимал.

Главврач добавил, что 8 апреля доктор не явился на работу. Шамин подготовил приказ о его увольнении по статье о появлении на рабочем месте в нетрезвом виде.

Ранее сообщалось, что в Москве пьяный мужчина натравил собаку на сотрудника правопорядка. Правоохранительные органы составили протокол об администнативном правонарушении.