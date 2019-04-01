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Стали известны имена погибших при пожаре в нижегородской многоэтажке

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Стали известны имена погибших при пожаре в нижегородской многоэтажке

Нижний Новгород, 1 апреля. Пять человек погибли при пожаре в многоэтажке на улице Строкина в Нижнем Новгороде. Федеральное агентство новостей публикует список погибших.

По предварительной информации, пожар начался на первом этаже. Пострадало девять человек, пятеро из них погибли. Среди пострадавших — годовалый и двухлетний мальчики. После осмотра медики отправили детей домой.

На первом этаже погибла Галия Х., 1958 года рождения, Альфия Х., 1953 года рождения и Владимир В., 1975 года рождения. На пятом этаэе погибла Светлана М., 1940 года рождения, на восьмом этаже — Сергей Л., 1968 года рождения.

Предварительная версия — неосторожное обращение с огнем. Все погибшие задохнулись от угарного газа, жильцы, которые не спали — эвакуировались. Расследованием инцидента займутся в региональном СК РФ.

Автор: Сергей Петров
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