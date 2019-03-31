Три человека погибли при пожаре в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 31 марта. Серьезный пожар произошел в одном из жилых домов в Нижнем Новгороде. По предварительной информации, в результате инцидента погибли три человека. В распоряжение Федерального агентства новостей поступило видео с места происшествия.

Возгорание началось в одной из квартир многоэтажки, расположенной на улице Строкина. В результате происшествия пострадали два человека. Обстоятельства пожара на данный момент выясняются.

Ранее сообщалось о пожаре в Нижегородской области, в результате которого обрушилась часть кровли завода. Было опубликовано видео с места происшествия.