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Происшествия

Три человека погибли при пожаре в Нижнем Новгороде

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Три человека погибли при пожаре в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 31 марта. Серьезный пожар произошел в одном из жилых домов в Нижнем Новгороде. По предварительной информации, в результате инцидента погибли три человека. В распоряжение Федерального агентства новостей поступило видео с места происшествия.

Возгорание началось в одной из квартир многоэтажки, расположенной на улице Строкина. В результате происшествия пострадали два человека. Обстоятельства пожара на данный момент выясняются.

Ранее сообщалось о пожаре в Нижегородской области, в результате которого обрушилась часть кровли завода. Было опубликовано видео с места происшествия.

Автор: Василиса Бойко
Источник: Федеральное агентство новостей
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