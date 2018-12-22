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Автобус с пассажирами опрокинулся в Нижегородской области

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Автобус с пассажирами упал в кювет в Нижегородской области

Нижний Новгород, 22 декабря. Серьезное ДТП произошло в Нижегородской области: в городе Навашино пассажирский автобус на скорости вылетел в кювет. Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС, в больницу были доставлены шесть человек.

Согласно приведенным данным, автобус двигался из Москвы в Дивеево. Около 16.00 по местному времени автобус лег на бок в Навашинском районе. По информации МЧС, водитель транспортного средства не справился с управлением. 

После ДТП шесть человек были доставлены в больницу для осмотра, передает РИА Новости.

Всего в автобусе находилось 36 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что водитель «Жигули» сбил пешехода после ДТП с Kia Rio в Петербурге.

Автор: Тимур Румянцев
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