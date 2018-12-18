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Водитель автобуса потерял сознание за рулем и врезался в дерево в Нижегородской области: ФАН публикует фото

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Водитель автобуса потерял сознание за рулем и врезался в дерево в Нижегородской области: ФАН публикует фото

Нижний Новгород, 18 декабря. В Нижегородской области произошло серьезное ДТП с участием пассажирского автобуса ПАЗ. 

Как стало известно Федеральному агентству новостей, около 18.00 водитель 18-го маршрута почувствовал себя плохо, двигаясь в районе Почтовой улицы. Съехав с дороги на скорости, автобус врезался в дерево.

Всего в автобусе находилось 15 человек. 12 пассажиров и водитель получили травмы. Четверых доставили в больницу, остальным оказали помощь на месте. 

ФАН публикует фото с места случившегося.

Водитель автобуса потерял сознание за рулем и врезался в дерево в Нижегородской области: ФАН публикует фото

Водитель автобуса потерял сознание за рулем и врезался в дерево в Нижегородской области: ФАН публикует фото

 

Автор: Тимур Румянцев
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