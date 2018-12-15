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Житель Нижегородской области устроил дебош в Сбербанке: опубликовано видео

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Житель Нижегородской области устроил дебош в Сбербанке: опубликовано видео

Нижний Новгород, 15 декабря. Житель города Кстово Нижегородской области устроил дебош в отделении Сбербанка, видео с места происшествия оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел на Бульваре нефтепереработчиков. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и пришел в банк за кредитом.

Он прошел в помещение, где работают кассиры, и стал бить кулаками в стекло. Дебошир разбил стекло и порезался, работники банка вызвали охрану. Правоохранительные органы вывели нарушителя порядка.

Автор: Ирина Селезнева
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