Иномарка и отечественное авто столкнулись в Нижнем Новгороде: опубликовано видео
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Нижний Новгород, 26 ноября. Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в Нижнем Новгороде: столкнулись иномарка и отечественная машина. Видео появилось в редакции Федерального агентства новостей.
Авария произошла на улице Мещерский бульвар, 5а. Водитель на Volkswagen Passat резко затормозил, тем самым спровоцировав ДТП. В салоне машины находились женщина с малолетним ребенком, которые от госпитализации отказались.
К счастью, информации о пострадавших не поступало. Однако машины получили сильные механические повреждения.