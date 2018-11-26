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Иномарка и отечественное авто столкнулись в Нижнем Новгороде: опубликовано видео

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Иномарка и отечественное авто столкнулись в Нижнем Новгороде: опубликовано видео

Нижний Новгород, 26 ноября. Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в Нижнем Новгороде: столкнулись иномарка и отечественная машина. Видео появилось в редакции Федерального агентства новостей.

Авария произошла на улице Мещерский бульвар, 5а. Водитель на Volkswagen Passat резко затормозил, тем самым спровоцировав ДТП. В салоне машины находились женщина с малолетним ребенком, которые от госпитализации отказались.

К счастью, информации о пострадавших не поступало. Однако машины получили сильные механические повреждения.

Автор: Алексей Громов
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