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Расчленившего девушку жителя Нижегородской области приговорили к 15 годам колонии

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Расчленившего девушку жителя Нижегородской области приговорили к 15 годам колонии

Нижний Новгород, 26 ноября. Суд приговорил убившего и расчленившего девушку жителя Нижегородской области к 15 годам тюрьмы. Об этом сообщает СУ СК по региону.

Преступление было совершено 10 октября три года назад: между мужчиной и 21-летней девушкой разгорелся пьяный конфликт, во время которого обвиняемый ударил ее по голове несколько раз кружкой. Пострадавшая получила смертельные травмы и скончалась.

Мужчина расчленил тело девушки, в мусорных пакетах частями вынес его на улицу и спрятал в разных местах.

«Ранее он был неоднократно судим за совершение преступлений против собственности. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима», — отмечает СУ СК.

Автор: Алексей Громов
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