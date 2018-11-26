Расчленившего девушку жителя Нижегородской области приговорили к 15 годам колонии

Нижний Новгород, 26 ноября. Суд приговорил убившего и расчленившего девушку жителя Нижегородской области к 15 годам тюрьмы. Об этом сообщает СУ СК по региону.

Преступление было совершено 10 октября три года назад: между мужчиной и 21-летней девушкой разгорелся пьяный конфликт, во время которого обвиняемый ударил ее по голове несколько раз кружкой. Пострадавшая получила смертельные травмы и скончалась.

Мужчина расчленил тело девушки, в мусорных пакетах частями вынес его на улицу и спрятал в разных местах.