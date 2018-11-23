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Нижегородец случайно задушил женщину во время секса

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Нижегородец случайно задушил женщину во время секса

Нижний Новгород, 23 ноября. Канавинский районный суд Нижнего Новгорода вынес приговор мужчине, который по неосторожности задушил женщину. Подсудимого отпустили из зала суда.

Как сообщает Newsroom24, изначально подсудимому инкриминировали убийство. Преступление произошло осенью 2016 года. По материалам дела, мужчина устроил застолье в подъезде многоквартирного дома, куда пригласил двух подруг. После того, как одна из женщин ушла, нижегородец предложил подруге заняться сексом. Отмечается, что подсудимый свою вину в убийстве отрицал, так как, по его словам, случайно задушил женщину, неаккуратно держав ее за шею.

Суд переквалифицировал дело на статью о причинении смерти по неосторожности. Подсудимый находился под арестом со дня задержания. Суд приговорил его к лишению свободы на срок, равный периоду содержания под стражей, освободив из зала суда.

Автор: Регина Пак
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