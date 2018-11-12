«Джамшут явно постарался»: жители Нижнего Новгорода рассмешены реставрацией мозаики на фасаде бассейна
Нижний Новгород, 12 ноября. Жители Нижнего Новгорода активно комментируют закончившиеся работы по реставрации мозаики на фасаде одного из городских бассейнов.
Все дело в том, что оригинальное изображение, которое красовалось долгие годы на спортивном объекте, по каким-то причинам не сохранилось во время капитального ремонта.
Строители, недолго думая, решили исправить ситуацию и «отреставрировали» мозаику, правда, в виде фрески. В итоге новое изображение мало чем напоминает прежний рисунок, но и вызывает улыбку.
Так, у пловца, который был изображен на оригинальном рисунке, в новой версии появилась женская грудь, укоротились ноги, а также увеличилась голова. Кроме того, изменился и внешний вид пролетавшей над ним птицы, сообщает телеканал 360.
«Жуть», — коротко, но емко написала Darina Sharifullina.
«О нет, я помню его. Неужели теперь он такой!?» — восклицает пользователь «настя».
«Не вводите пловцов в заблуждение. На обоих арт-объектах неправильная техника плавания кролем. Это — кролик-знает-что», — сыронизировала «Катинька».
«Художника всякий норовит обидеть, а у него свой взгляд на прекрасное», — «вступился» за «реставраторов» некто Antihero.
«Особенно доставляет чайка. Это даже не чайка, тюлень с крыльями», — пишет «Lika90».
«Тут Джамшут явно постарался», — высказал мысль по поводу автора «реставрации» Raf Oblomoff.
«А фамилия реставратора случайно не Бендер?!» — добавляет Беликов Виталий.
«Пловец сделал неудачную «пластику» и сменил ориентацию?» — вопрошает Алексей.