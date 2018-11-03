Нижний Новгород, 3 ноября. Известный российский певец Дмитрий Маликов выступит в Нижнем Новгороде в День народного единства.

В воскресенье, 4 ноября, в 09.00 митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершит божественную литургию в Кафедральном соборе святого благоверного князя Александра Невского. В 12.30 состоится крестный ход от Михаило-Архангельского собора.

Также запланировано проведение «Ярмарки 52 района 52 региона», «Ярмарки ремесел» и программы «Искусство объединяет». Кроме этого, состоится фестиваль национальной кухни «Пироги Нижегородские» и выступление Дмитрия Маликова. Об этом сообщает ГТРК «Нижний Новгород».