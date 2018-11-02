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Тело мальчика нашли под завалами сгоревшей турбазы в Нижегородской области

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Тело мальчика нашли под завалами сгоревшей турбазы в Нижегородской области

Нижний Новгород, 2 ноября. Ребенок погиб при пожаре в Нижегородской области, его тело нашли под завалами.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, в настоящее время на месте пожара в Городецком районе продолжают разбирать завалы. Спасатели надеялись, что десятилетний мальчик убежал в лес и боится возвращаться, однако на данный момент есть информация о том, что его тело нашли под завалами.

Тело мальчика нашли под завалами сгоревшей турбазы в Нижегородской области

Напомним, около 04.30 в экстренные службы поступило сообщение о серьезном пожаре в цехе по производству печатной продукции. Сотрудники МЧС эвакуировали из двухэтажного здания больше 30 человек, в том числе 14 детей.

Автор: Алексей Громов
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