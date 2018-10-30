Жительница Нижегородской области «заказала» сына за 150 тысяч рублей

Нижний Новгород, 30 октября. Жительница Нижегородской области заказала убийство сына, сообщили в СУ СК России по региону.

По данным следствия, жительница Уренского района области предложила односельчанину убить ее сына за денежное вознаграждение. 52-летняя женщина готова была заплатить за убийство 32-летнего сына 150 тысяч рублей. Кроме того, мать предложила «исполнителю» замаскировать смерть сына под передозировку наркотиками.

Мужчина сообщил о готовящемся преступлении сотрудникам правоохранительных органов. 26 октября полицейские сообщили женщине о «смерти» сына, который скончался предположительно от передозировки наркотиками. После чего она передала «исполнителю» 75 тысяч рублей.

Следствие возбудило уголовное дело по статье «организация покушения на убийство по найму». В настоящее время сотрудники следственного комитета выясняют все обстоятельства преступления.