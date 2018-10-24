Автокран обрушился на детский сад в Нижнем Новгороде: появилось видео

Нижний Новгород, 24 октября. Автокран обрушился на детский сад в Нижнем Новгороде, сообщили источники Федерального агентства новостей.

Из детского сада на улице Вольская в Нижнем Новгороде были эвакуированы 115 детей. На здание рухнул автокран.

К счастью, по последним данным, пострадавших нет. Работавшие с автокраном рабочие сбежали с места происшествия.

На место инцидента приехали все экстренные службы. В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео с места событий.

Ранее 24 октября кран обрушился в Самаре. В результате полученных травм по дороге в больницу скончался крановщик. Федеральное агентство новостей публиковало фото и видео с места происшествия.