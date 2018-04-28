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Мать детей, обугленные тела которых нашли в Нижегородской области, призналась в убийстве
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    Мать детей, обугленные тела которых нашли в Нижегородской области, призналась в убийстве

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    Мать детей, обугленные тела которых нашли в Нижегородской области, призналась в убийстве

    Нижний Новгород, 28 апреля. Мать двоих детей, тела которых были обнаружены на заброшенном складе в Нижегородской области, призналась в их убийстве. Об этом рассказал начальник главы СУ СКР по региону по взаимодействию со СМИ Юлия Склярова.

    По ее словам, женщина задержана. Напомним, пожарные нашли тела в заброшенном здании. Они прибыли на место после сообщения о возгорании. В здании, расположенном в Семеновском районе Нижегородской области, они нашли обгоревшие тела двух детей. Их возраст специалисты определили, как «менее семи лет». Опознать тела было практически невозможно.

    Как пишет РИА Новости, по версии следствия, женщина задушила детей в салоне автомобиля 25 апреля утром. Затем она попыталась избавиться от тел двухлетнего сына и четырехлетней дочери. Женщина перевезла их в здание около деревни Шалдеж в Семеновском районе. Подожгла, но ее спугнули охотники. Тогда мать, сбив огонь, в машине привезла тела к своему дому в Нижнем Новгороде. На следующий день она снова выехала в Семеновский район, где и сожгла тела детей на складе.

    Мать детей, обугленные тела которых нашли в Нижегородской области, призналась в убийстве

    Автор: Анна Иванова
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