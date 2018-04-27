В Нижегородской области на овощехранилище нашли тела двух убитых детей

Нижний Новгород, 27 апреля. В заброшенном здании овощехранилища в Семеновском районе Нижегородской области обнаружили обгоревшие тела двух маленьких детей. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что склад находится в 200 метрах от села Осинки. Ночью на территорию прибыли сотрудники пожарной охраны, которые получили сигнал о задымлении. Выяснилось, что пожара не было, а дым шел от небольшого возгорания в том месте, где нашли трупы детей. На вид им менее семи лет. Однако по останкам детей нельзя определить ни пол, ни личность, ни возраст.

На месте происшествия работают следователи. Как пишет РИА Новости, позже представитель областного главка СК Юлия Склярова заявила, что дети были убиты. Возбуждено уголовное дело.