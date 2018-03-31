Батутный парк «Разгон» в Нижнем Новгороде закрыли после трагедии в Кемерово

В закладки

Нижний Новгород, 31 марта. Батутный парк «Разгон» в торговом центре Нижнего Новгорода закрыли после трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя Вишня».

Соответствующую информацию передает издание «В городе N» со ссылкой на данные, опубликованные на официальной странице парка в социальной сети. Батутный парк «Разгон» в нижегородском ТЦ «Небо» закрылся 27 марта после трагедии в Кемерово.

«Мы стараемся максимально заботиться о своих клиентах. Ваше здоровье и безопасность для нас превыше всего! В связи с трагическими событиями последних дней, мы решили провести ряд мер и внедрить последние разработки в сфере обеспечения пожарной безопасности», — сообщается на странице парка.

К настоящему моменту неизвестно, когда парк возобновит работу, однако отмечается, что все существующие купоны и сертификаты остаются действительными после открытия.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.