Более тысячи человек эвакуировали из ТЦ в Нижнем Новгороде из-за загоревшейся фритюрницы

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Нижний Новгород, 30 марта. Более тысячи человек эвакуировали в пятницу из торгового центра «Седьмое небо» в Нижнем Новгороде.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области, все системы противопожарной защиты, а также оповещения и управления эвакуацией людей сработали своевременно, благодаря чему всем посетителям ТЦ и его сотрудникам удалось оперативно эвакуироваться.

«Из ТРЦ были эвакуированы 1 тыс. 088 человек — посетители и персонал», — рассказали в ведомстве.

Возгорание, возникшее в одном из кафе «Седьмого неба», было ликвидировано еще до прибытия пожарных, сообщает «Федерал Пресс».

Напомним, ранее стало известно, что в ТЦ загорелась фритюрница, в результате инцидента никто не пострадал.

Отметим, в воскресенье в Кемерово пожар произошел в ТЦ «Зимняя вишня». Жертвами трагедии стали 64 человека. Российские власти поручили тщательно расследовать причины ЧП, а также распорядились проинспектировать соблюдение норм противопожарной безопасности во всех торговых центрах страны.

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