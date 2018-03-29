Завуча новгородской школы заподозрили в романе с ученицей

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Москва, 29 марта. Завуча школы в городе Боровичи Новгородской области заподозрили в романе с одной из учениц.

Основанием для таких подозрений стали фотографии, которые школьница и завуч, по совместительству являющаяся классным руководителем девочки, размещали в соцсетях. На снимках завуч и ученица были запечатлены в обнимку, посты сопровождались признаниями в любви девочки и женщины, в которых они обращались друг к другу на ты.

После очередной публикации в соцсети романом заинтересовался следственный комитет. В настоящее время проводится доследственная проверка, педагога подозревают в интимной связи с ученицей, передает Novgorod.ru.

«В случае подтверждения информации о половой связи педагога и подростка будет незамедлительно принято решение о возбуждении уголовного дела», — уточнили в СК.

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