Новый игрок появилась у волейбольного нижегородского клуба «Спарта»

Нижний Новгород, 28 января. В составе нижегородского волейбольного клуба «Спарта» появилась новый игрок Ирина Задыхина.

Связующая Ирина Задыхина перешла в «Спарту» из «Уралочки» на правах аренды до конца сезона. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

Спортсменка родилась в Екатеринбурге. В этом же городе она начала свою профессиональную спортивную карьеру. Она не только участвовала в молодежном чемпионате, но и играла с сильнейшими клубами страны. Ирина Задыхина в составе «Уралочки» выигрывала несколько раз золото молодежного Чемпионата России и Кубка страны. Кроме этого она была признана лучшей связующей Молодежной лиги в 2015/2017 году.

Стоит отметить, что «Спарта» является лишь вторым клубом в ее спортивной карьере.