День русского пельменя отметили в проруби в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 28 января. День русского пельменя и традиционная акция закаливания прошли в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.

Участниками акции закаливания стали горожане всех возрастов. Первоначально состоялся забег на 200 метров, после чего желающие прыгнули в прорубь.

«Вода как всегда бодрая, настроение замечательное, пельмени вкусные, — приводит «Волга» слова президента Федерации закаливания и спортивного зимнего плавания Нижегородской области Александра Федотова.

Также молодые люди могли посоревноваться со старшим поколение в перетягивании каната.

Стоит отметить, что спортсмены ели пельмени в ледяной воде. Как стало известно, такая традиция — День русского пельменя — пришла с Урала.