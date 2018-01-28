Глава Нижегородской области посмотрел фильм «Движение вверх»

Нижний Новгород, 28 января. Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин с семьей посетил кинотеатр, где посмотрел картину режиссера Антона Мегердичева «Движение вверх».

Глава Нижегородской области вместе с женой и детьми смотрел фильм «Движение вверх» в кинотеатре торгового центра «Небо» вечером в субботу. По словам очевидцев, никакой охраны не было, люди узнают Глеба Никитина, но без какого-либо ажиотажа.

После просмотра фильма врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин поделился своими впечатлениями о киноленте.