Два танцевальных конкурса пройдут в Дзержинске

Нижний Новгород, 28 января. Сразу два танцевальных конкурса «First Steps» и «Юный балетмейстер» пройдут в Дзержинске 28 января.

Во дворце культуры химиков пройдут второй региональный конкурс-фестиваль «First Steps» и шестой региональный конкурс по сценическим танцам «Юный балетмейстер». Об этом сообщает пресс-служба администрации Дзержинска.

В конкурсе «First Steps» примут участие не только опытные танцевальные коллективы и танцоры, но и начинающие. Стоит отметить, что танцоры будут соревноваться в нескольких танцевальных стилях: эстрадный и джазовый танцы, хип-хоп, брейк-данс, джаз, модерн, танцевальное шоу, народные танцы и другие. В конкурсе будут номинации: «соло» «дуэт», «малая группа», «формейшн», «смешанная малая группа» и «смешанный формейшн».

В конкурсе «Юный балетмейстер» танцоры должны будут представить свой номер, который был придуман самостоятельно, без помощи педагогов и наставников. Участниками могут стать танцоры в возрасте от семи до 20 лет и от 20 и старше. В конкурсе будет несколько номинаций: «соло», «дуэты», «смешанный дуэты», «группы» от трех человек и «группы» более трех человек.