Волейболистки нижегородской «Спарты» обыграли «Самрау»

Нижний Новгород, 28 января. Волейбольный клуб из Нижнего Новгорода «Спарта» обыграл «Самрау» в матче Высшей лиге «А». Встреча завершилась со счетом 3:2. Об этом сообщает пресс-служба «Спарты».

Встреча команд прошла в «Северной звезде» 27 января. Первые две партии выиграли волейболистки из Уфы со счетом 25:15, 25:21. Спортсменки из нижегородского клуба взяли инициативу и одержали победу в третьем сете — 26:24. Далее волейболистки выиграли четвертую партию со счетом 25:22. На пятом отрезке времени выиграли со счетом 15:12.

Следующая встреча пройдет у нижегородского клуба «Спарта» в воскресенье, 28 января. Их соперником станет «Самрау» из Уфы.

По итогам 23 игр «Спарта» набрала 38 очков и занимает шестую строчку в турнирной таблице. «Самрау» идет следом — у команды 31 балл.