Первенство по акватлону пройдет в Нижегородской области
Нижний Новгород, 27 января. Соревнования по акватлону пройдут завтра в Нижегородской области.
Первенство запланировано на воскресенье, 28 января, в плавательном бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса «Триумф», который расположен в Володарске, сообщают региональные новостные источники со ссылкой на данные, предоставленные в региональном министерстве спорта.
Соревнования буду проходить в индивидуальном и в командном зачетах.
Напомним, мастер-класс «Шерстяная акварель» пройдет завтра в музейно-выставочном центре в Нижнем Новгороде. Участники занятия смогут самостоятельно создать предметы декора.
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