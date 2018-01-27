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Спорт
Первенство по акватлону пройдет в Нижегородской области
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    Первенство по акватлону пройдет в Нижегородской области

    18:25  27 Января 2018  /обновлено: 18:27  27 Января 2018
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    Первенство по акватлону пройдет в Нижегородской области

    Нижний Новгород, 27 января. Соревнования по акватлону пройдут завтра в Нижегородской области.

    Первенство запланировано на воскресенье, 28 января, в плавательном бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса «Триумф», который расположен в Володарске, сообщают региональные новостные источники со ссылкой на данные, предоставленные в региональном министерстве спорта.
    Соревнования буду проходить в индивидуальном и в командном зачетах.

    Напомним, мастер-класс «Шерстяная акварель» пройдет завтра в музейно-выставочном центре в Нижнем Новгороде. Участники занятия смогут самостоятельно создать предметы декора. 

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    Автор: Ксения Пудовкина
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    #нижний новгород #акватлон
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