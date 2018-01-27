Поезд с цитатами Горького появился в нижегородском метро в честь юбилея писателя

Нижний Новгород, 27 января. Поезд «Горький» появился в метро Нижнего Новгорода к 150-летнему юбилею Максима Горького.

Фирменный поезд будет передвигаться по Автозаводской и Сормовской линиям: между станциями «Горьковская» — «Парк культуры» и «Горьковская» — «Буревестник». Автор проекта Олег Шаширский на своей странице в Facebook отмечает:

«Эта надпись не только подчеркивает личность знаменитого писателя, но и отражает периоды смены имен нашего города».

Поезд состоит из четырех вагонов, на которых будут цитаты из произведений Горького, его фотографии и данные из биографии. Также в каждом вагоне есть информация об объектах культуры областного центра, которые связаны с именем Максима Горького,