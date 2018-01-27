Мастер-классы по рукоделию пройдут в музейно-выставочном центре Нижнего Новгорода

Нижний Новгород, 27 января. Мастер-класс «Шерстяная акварель» пройдет завтра в музейно-выставочном центре в Нижнем Новгороде.

По информации региональных новостных источников со ссылкой на данные управления по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода, мастер-класс под названием «Шерстяная акварель» пройдет в музейно-выставочном центре «Микула» Московского района в воскресенье, 28 января, в 12:00 часов дня.

Мастер Татьяна Кандакова поделится основными секретами рукоделия. Участники занятия смогут самостоятельно создать предметы декора. Также пройдет мастер-класс «Мандалоплетение» под руководством Людмилы Макаровой.

Напомним, прирост производства в Нижегородской области превысил более чем вдвое среднероссийский показатель в 2017 году.