Прирост производства в Нижегородской области превысил средние показатели по России

Нижний Новгород, 26 января. Прирост производства в Нижегородской области превысил более чем вдвое среднероссийский показатель в 2017 году.

По информации регионального правительства со ссылкой на данные статистики Росстата, в период с января по декабрь 2017 года объем производства увеличился на 4,7%, в свою очередь, по России — на 2%. В обрабатывающей промышленности объем производства в регионе вырос на 5,5%, показатель по стране находится на отметке 0,2% по сравнению с 2016 годом.

Напомним, глава области Глеб Никитин поручил доработать программу поддержки промышленности. Он отметил: